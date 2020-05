Das verlängerte Wochenende startet mit Sommer-Feeling

Der Fenstertag am Freitag verschafft vielen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergerinnen ein langes Wochenende. Und die ersten beiden Tage versprechen Sommerwetter. Der Samstag sieht weniger vielversprechend aus.

Die Schauer im Bergland klingen in der Nacht auf Donnerstag rasch ab und der Himmel klart auf. In einigen Tälern bleibt Hochnebel zurück. Tiefstwerte: 7 bis 12 Grad.

Prognose für Donnerstag

Der Donnerstag verläuft durchwegs sonnig. Anfängliche lokale Nebelfelder und Restwolken lösen sich auf oder wandeln sich über den Bergen zu flacher Quellbewölkung um. Am Nachmittag wird es angenehm warm. Nur schwach windig. Tiefstwerte: 7 bis 12 Grad. Höchstwerte: 23 bis 26 Grad.

Vorschau auf Freitag

Ausgedehnte, hohe Wolkenfelder einer Warmfront überziehen den Himmel. Anfangs überwiegt trotz diffusem Sonnenschein noch der freundliche Wettercharakter. In der zweiten Tageshälfte schaffen es wahrscheinlich nur noch wenige Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke hindurch. Es dürfte aber trocken bleiben. Mit spürbarem Westwind bleibt es sehr warm. Tiefstwerte: 8 bis 13 Grad. Höchstwerte: 24 bis 28 Grad.

Gewitter am Samstag

Im Vorfeld einer Kaltfront dürfte es am Vormittag noch leicht föhnig und damit aufgelockert bewölkt und trocken sein. In der zweiten Tageshälfte breiten sich mit auflebendem Westwind Schauer und Gewitter auf das ganze Land aus. Am Abend bringt die Front kräftigen Regen und Abkühlung. Tiefstwerte: 10 bis 14 Grad. Höchstwerte: vor der Kaltfront noch 22 bis 26 Grad.