Das unglaublichste Motorrad der Welt: TMC Dumont

Ex-F1-Pilot Marques steckt hinter diesem 300 PS starken TMC Dumont-Custombike.

Der ehemalige brasilianische Formel 1-Rennfahrer Tarso Marques (1996-2001 für Minardi) baute diese TMC Dumont um und holte sich bei der legendären Daytona Bike Week in der Kategorie „Best of Show“ den Titel. Nach seiner Formel 1-Karriere fuhr Marques noch Stock-Car-Rennen in Brasilien bevor er sich seiner Leidenschaft, dem “Customizen” von Motorrädern, widmete. Angetrieben wird das Bike übrigens von einem rund 300 PS starken Rolls Royce-Triebwerk mit liegenden Zylindern.