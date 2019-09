Das Traumfinale im Frauen-Cup ist noch möglich

Die Favoriten sind immer noch im landesweiten Bewerb und stehen im Halbfinale

Titelverteidiger FC Dornbirn, FFC Vorderland Future Team, RW Rankweil 1b und Rätia Bludenz haben sich für das Halbfinale im 21. Uniqa VFV Frauen Cup qualifiziert. Das Traumfinale zwischen dem Favorit Dornbirn und der zweiten Kampfmannschaft von Bundesligist Vorderland ist noch möglich. Dornbirn stürmt mit einem Dutzend an Treffern in die Vorschlussrunde. Vier der zwölf Rothosen-Tore erzielte Stürmerin und die auffälligste Akeurin auf dem Platz, Magdalena Anna Keck. Kaderspielerin Lena Scheiber war mit ihrem Doppelpack im Schlager von Vorderland in Alberschwende die Matchwinnerin. Neben Lena Scheiber hat Vorderland mit Fabienne Hofer, Katharina Rauch, Anja Schäfler und Torfrau Cornelia Monika Neuner Unterstützung vom Bundesligakader erhalten. Auch Rankweil 1b hat mit der Dreifach-Torschützin Mirnije Jashari Selimi von oben bekommen und so den Grundstein zum Weiterkommen gegen SPG Leiblachtal gelegt. Erst der neunte Strafstoß entschied zugunsten der Oberländerinnen.