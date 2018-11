Das Trainerkarussell dreht sich sehr rasant

Erste Saisonhälfte in der Vorarlbergliga endete für fünf Trainer vorzeitig.

Mit je 27 Punkten liegen die beiden Klubs Admira Dornbirn und Alberschwende im Mittelfeld der Vorarlbergliga-Tabelle auf den Rängen acht und neun. Die Tabellennachbarn eint aber noch eine weitere Tatsache: Beide vertrauen seit Jahren auf die Arbeit ihres Trainers. Schon seit elfeinhalb Jahren betreut Goran Milovanovic-Sohm das Team aus Alberschwende. Der 43-Jährige, der den Klub zwischenzeitlich sogar in die Regionalliga West geführt hat, ist damit der längstdienende Trainer in der höchsten Ländle-Spielklasse. Mit der Admira verfolgt ein zweiter Klub eine ähnliche Philosophie. Deshalb überrascht es wenig, dass mit Herwig Klocker schon lange auf der Betreuerbank sitzt. Seit Jänner 2010 kümmert sich der 48-Jährige nunmehr um die vornehmlich mit Spielern aus dem Dornbirner Raum zusammengestellte Mannschaft.

Offen ist die Trainerfrage nach wie vor in Feldkirch, Egg und Bizau. Nino Vrenezi, von 2015 bis Sommer 2018 beim SC Fußach engagiert, ist in Bizau im Gespräch. In Feldkirch wird sich die sportliche Zukunft von Interimscoach Sabri Vural (34) erst in der Winterpause klären.