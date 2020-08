Das Topspiel steigt am Sportplatz Haselstauden

Im VN.at Livespiel in Haselstauden treffen der Dornbirner SV und Tabellenführer VfB Hohenems aufeinander.

Liveticker zum Spiel Dornbirner SV vs. Hohenems

Allerdings dürfen aufgrund der COVID-Maßnahmen nur 680 Besucher ins Stadion Haselstauden rein. Der Dornbirner SV hat eine zusätzliche Sitzplatztribüne mit 14 Meter Länge und einer Breite von 7 Meter für 110 Zuschauer in nur drei Stunden in Eigenregie errichtet. Das Topspiel des dritten Spieltages in der Eliteliga zwischen dem Dornbirner SV und Spitzenreiter VfB Hohenems hätten unter normalen Umständen wohl mehr als eintausend Fans am Sportplatz angeschaut. Die Haselstauder wollen den „Ausrutscher“ zum Auftakt in Lauterach (1:2) wettmachen und diese Leistungsstufe mit Spannung am Leben erhalten. Bei einem Auswärtssieg der Emser wären Johannes Klammer und Co. dem Rest der acht Mannschaften schon vorzeitig enteilt und allein auf weiter Flur.