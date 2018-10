Das Topspiel in der Vorarlbergliga steigt im Lauteracher Ried

Kopf- an Kopf Rennen nach einem Dutzend an Spieltagen in der Vorarlbergliga.

Mindestens zwölf Klubs haben noch die Chance sich einen der sechs freien Startplätze für die Eliteliga Vorarlberg zu erkämpfen. Das Topspiel zwischen dem Siebenten Lauterach und Tabellenführer Röthis verspricht im Vorfeld der Partie doch einiges. Eine Vielzahl an qualitativstarken Einzelspielern sowohl bei Lauterach als auch in Röthis könnte für ein 90-minütiges Klassespiel garantieren. Zum Siegen sind beide Vereine verdammt. „Wir können in Lauterach gewinnen, aber es braucht auf alle Fälle eine Topleistung meiner Mannschaft“, sagt Röthis-Coach Philipp Schwarz. Der aktuelle Leader aus dem Vorderland kann wieder auf die beiden Defensivkünstler Simon Vogt und Exprofi Christoph Stückler zurückgreifen und will nach zwei Niederlagen auf die Erfolgsstraße zurückkehren. Lauterach hat von der Heimstärke eingebüßt und zeigte zuletzt Nerven.

Vorarlbergliga 2018/2019

13. Spieltag

SC Austria Lustenau Amateure – Kaufmann Bausysteme FC Bizau Samstag



Planet Pure Stadion, 16 Uhr, SR Wolfgang Brunner

Simeoni Metallbau FC Andelsbuch – Transgourmet SW Bregenz Samstag



Sportplatz an der Bezegg, 16 Uhr, SR German Böckle

Blum FC Höchst – Sparkasse FC BW Feldkirch Samstag



Rheinaustadion, 16 Uhr, SR Dichtl

SC Admira Dornbirn – Holzbau Sohm FC Alberschwende Samstag



Sportplatz Forach, 16 Uhr, SR Schörgenhofer

FC Intemann Lauterach – SC Röfix Röthis Samstag



Sportplatz Ried, 17 Uhr, SR Gangl

Hella Dornbirner SV – FC Nenzing Sonntag

Sportplatz Haselstauden, 10.30 Uhr, SR Jurcevic

SC Fußach – FC Brauerei Egg Sonntag

Stadion Müß, 16 Uhr, SR Bilgeri

RW Rankweil – Meusburger FC Wolfurt Sonntag

Gastra, 16 Uhr, SR Kojadinovic