Das Topspiel der Bundesliga: Sturm Graz gegen LASK Linz

Der LASK gewann in der Bundesliga sechs der letzten neun Auswärtsspiele beim SK Sturm Graz, verlor aber das letzte dieser Duelle am 32. Spieltag der Vorsaison (0:2).

Der Ticker vom Spiel Sturm Graz vs LASK Linz

Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga 12 Spiele im Jahr 2023 – so viele wie sonst nur der FC Salzburg. Die Grazer spielten als einziges BL-Team 2023 nicht remis (FC Blau Weiß Linz ausgenommen, 1 Spiel). Der LASK spielte siebenmal remis – kein Team häufiger. Das letzte Sturm-Remis gab es in der 16. Runde der Vorsaison gegen den LASK (1:1, A).

Der LASK verlor durch das 1:1 gegen den SK Rapid Wien erstmals seit 2018 in seinem Auftaktspiel zu einer Saison der Bundesliga Punkte – zuletzt wurde viermal in Folge gewonnen. 2018/19 war die einzige Saison seit dem Aufstieg 2017, in der der LASK keines der ersten zwei BL-Spiele gewinnen konnte.

Der SK Sturm Graz erzielte in der 1. Runde dieser Saison der Bundesliga drei Tore – wie sonst nur der SK Austria Klagenfurt. Nur Sturm (+1,2) und Klagenfurt (+1,6) übertrafen ihren xG-Wert um mehr als ein Tor. Dazu spielten nur die Grazer und Salzburg beim Auftakt zu null und die Grazer ließen den niedrigsten Chancenwert zu (0,2).

LASK-Spieler Thomas Goiginger absolvierte 199 Spiele in der Bundesliga, 167 davon für den LASK (32 für Grödig). Seit dem LASK-Aufstieg 2017 kam nur Peter Michorl (184) auf mehr BL-Einsätze als Goiginger für den LASK (167), kein Spieler traf so oft (36Tore). 20 seiner 199 BL-Spiele absolvierte er gegen den SK Sturm Graz – sonst nur gegen den SCR Altach so viele.