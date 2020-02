Das Supermodel Vorarlberg läuft auf der Vienna Fashion Week

Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen auf das Supermodel Vorarlberg 2020 bereits auf Hochtouren.

Was jetzt noch fehlt, sind die Hauptdar­stellerinnen des Modelwettbewerbs. In zwei Wochen laden die VN gemeinsam mit der Team Agentur zum Super­model-Vorarlberg-Casting nach Schwarzach. Wer gerne vor der Kamera steht und schon immer von einem Leben auf dem Laufsteg geträumt hat, sollten sich den 21. Februar also dick im Kalender anstreichen. Im Rahmen eines Wertungsdurchgangs wird die Jury ihre Punkte vergeben und entscheiden, welche Kandidatinnen um den Titel Supermodel Vorarlberg kämpfen dürfen. Ihre Punkte verteilen werden unter anderem Designer Mike Galeli, Johannes Sturn von der Team Agentur und Visagistin Claudia Gmeiner. Die Teilnehmerinnen dürfen sich auf eine aufregende Zeit mit professionellen Shootings, Catwalktraining, Personaltraining, und Make-up-Workshops freuen.