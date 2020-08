Das stört Vorarlberger am meisten an der Fahrweise des Partners

Umfrage: Vorarlberger stört besonders das riskante Fahren des Partners. Welche Verhaltensweisen am meisten für Zündstoff sorgen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise geht es heuer bei vielen Österreichern mit dem Auto in den Urlaub. Eine aktuelle Studie zeigt jedoch, dass sich die Mehrheit der österreichischen Paare bei der gemeinsamen Autofahrt in den Sommerurlaub zoffen. Frauen möchten sich beim Fahren vor allem sicher fühlen, Männer wollen möglichst schnell ans Ziel kommen. Am harmonischsten verläuft die Urlaubsfahrt bei Frischverliebten.