Das steckt hinter dem rätselhaften "Alien-Obelisk"

Ein Astrophysiker konnte nun endlich das Mysterium um den in einem australischen Feld aufgetauchten "Alien-Obelisk" klären.

Eigentlich sollte es für Mick Miners ein ganz normaler Tag auf seiner Schaffarm werden, als der Australier plötzlich eine rätselhafte Entdeckung machte. In einem abgelegenen Teil seiner Koppel ragte ein mysteriöses Objekt aufrecht stehend aus dem Boden heraus.

Astrophysiker deckt Rätsel auf

Astrophysiker Brad Tucker vom Australian National University College of Science gewährt des Rätsels Lösung: Es handelt sich wohl um Teile von Elon Musks Dragon-Crew-1-Kapsel, die im Juli nahe des Fundorts wieder in die Erdatmosphäre eingetreten war. Diese These wurde mittlerweile auch von SpaceX selbst bestätigt, wie ABC News Australia berichtet.