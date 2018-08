Das "Spiel des Lebens" für vier Vorarlberger

Für vier Vorarlberger Amateurfußballer steht bald das "Spiel des Lebens" auf dem Programm.

Wenn am Samstag, 18.15 Uhr (live auf SRF2) das Erstrundenspiel im Schweizer Cup zwischen Underdog FC Montlingen und dem FC Basel angepfiffen wird, sind auch vier Vorarlberger Amateurfußballer zu bewundern. Eine Rekordkulisse von mindestens 4500 Zuschauer lassen sich dieses Spektakel in Montlingen, knapp über der Schweizer Grenze von Koblach, nicht entgehen. Der 20fache Schweizer Meister und 12fache Cupsieger Basel kommt mit Neotrainer Marcel Koller und dem ehemaligen Altach-Stürmer Dimitri Oberlin zum „David“. Für die vier Vorarlberger Tormann Dominic Hehle, Dursun Karatay, Andreas Mayer und Murat Demirtas in den Reihen von Montlingen wird es das Spiel des Lebens in ihrer aktiven Karriere. Für Goalie Hehle und Andreas Mayer ist es überhaupt das erste Pflichtspiel im Montlingen-Dress. „Etwas Schöneres gibt es nicht, als gegen das Starensemble von Basel zu spielen“, so Dominic Hehle.