Das Spiel der Spiele steigt am Sportplatz Haselstauden

Mit dem noch ungeschlagenen Tabellenführer Dornbirner SV und Verfolger Altach Juniors treffen die zwei stärksten Teams im Livespiel zur Sonntagsmatinee aufeinander

„Egal mit wievielen Profis unser erster Konkurrent gegen uns spielt. Wir spielen immer auf Sieg und wollen ungeschlagen bleiben. Aber es wird eine enge Kiste und Kleinigkeiten entscheiden über die Fortsetzung unserer Erfolgsstory“, sagt Dornbirner SV Erfolgscoach Roman Ellensohn vor dem Gipfeltreffen im VN.at Elitelig Vorarlberg Livespiel zur Sonntagsmatinee (10.30 Uhr) gegen die Altach Juniors. Außer den drei Langzeitverletzten Sercan Altuntas, Julian Schelling und Michael Gehrer kann der noch ungeschlagene Spitzenreiter aus Haselstauden aus dem vollen schöpfen und ist logischerweise optimistisch. Zehn Siege und ein Remis stehen für Julian Birgfellner und Co. in der neuen höchsten Leistungsstufe des Landes auf dem Habenkonto. Dornbirner SV und Altach Juniors ist auch das Duell der beiden stärksten Offensivreihen. 31 bzw. 32 Treffer haben die beiden Erstplatzierten in den bisherigen elf Spieltagen geschossen, fast drei Tore pro Spiel im Schnitt. Zehn Zähler trennen aber den Tabellenführer und Zweitplatzierten in der Tabelle. Mit Flügelflitzer Andreas Röser und dem Brasilianer Cordeiro Soares (beide 8 Tore) und dem Altacher Trainersohn David Schnellrieder (7 Tore) haben beide Spitzenvereine Topstürmer in ihren Reihen. „Es ist für meine Mannschaft Ansporn genug die lange Erfolgsserie des Dornbirner SV endlich zu beenden. Wir wollen das erste Team sein, die den Haselstaudern die erste Niederlage zufügt“, spricht Altach Juniors Trainer Oliver Schnellrieder Klartext. Die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler ist seit dem ersten Spieltag stets im Aufstiegsrennen mit dabei und will dies bis zum Ende des Grunddurchgang bleiben.