Das Spiel. Are you part of The Game? mit Illusionist und Mentalist Philipp Oberlohr

Samstag 27. April 2024, 19.30 Uhr, Theater am Saumarkt

Ein Gedankenlese-Erlebnis von Philipp Oberlohr – Illusionist, Mentalist, Performer

Das Spiel hat dich gefunden. Wenn du das liest, spielst du schon mit.



"Das Spiel. Are you part of The Game?" ist die preisgekrönte Illusionsshow des Mentalisten und Performers Philipp Oberlohr. Über eine Kette von Zufällen beginnt das Publikum dieses Spiel. Im Zuge dessen liest Oberlohr ihre Gedanken und weiß Dinge, die er nicht wissen kann – von Geburtstagen bis hin zu Namen alter Schulfreund:innen. Oberlohr scheint die Fäden in der Hand zu haben, doch auch er ist nur eine Spiel-Figur und weiß: Es will gespielt werden.

Als innovative, genre-übergreifende Show überzeugte „Das Spiel“ bereits Jurys, Presse und Publikum in Europa. Oberlohr sprengt dabei den Rahmen üblicher Illusionsshows und schafft ein Erlebnis, das alle Anwesenden verbindet.

You are part of The Game.



Philipp Oberlohr (*1983) studierte Theologie und Philosophie (Universität Innsbruck, AUT) sowie Mentalismus, Illusionskunst und Körpertheater (International School of Physical Theatre, London, UK). Seit 2010 tourt Oberlohr mit seinen Shows durch Europa, welche die Welten der Zuschauer:innen auf den Kopf stellen.

Tabula Rasa Project: www.tabula-rasa-project.com



Karten: laendleticket.com oder office@saumarkt.at