Das sind Vorarlbergs „PflegerInnen mit Herz“

Am Dienstag wurden in Wien die besten Pflegerinnen und Pfleger aus Vorarlberg ausgezeichnet.

Am Erste Campus in Wien wurden am Dienstag die „PflegerInnen mit Herz“ 2019 aus Vorarlberg, die in den Kategorien „Pflege- und Betreuungsberufe“, „pflegende Angehörige“ sowie „24-Stunden-Betreuung“ prämiert wurden ausgezeichnet.

"Pflege- und Betreuungsberufe"

„Es ist mir ein großes Anliegen, älteren Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen, durch meine Begleitung im Rahmen der ambulanten gerontopsychiatrischen Pflege, möglichst lange ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben zu Hause zu ermöglichen. Mein Dank gilt allen Systempartnern und Angehörigen, ohne deren Mitwirken das nicht möglich wäre“, sagt Heidi Antonia Lampert, die als diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflegerin im Krankenpflegeverein Tosters in Feldkirch arbeitet und 2019 Gewinnerin in der Kategorie „Pflege- und Betreuungsberufe“ ist.

"Pflegende Angehörige"

„Ich habe meinen Mann gerne gepflegt, da ich ihn sehr geliebt habe und glücklich war, wenn er glücklich war. Das Schönste an meiner Tätigkeit war, die Zufriedenheit meines Mannes zu spüren und seine liebevollen, dankbaren Blicke! Ich möchte mich von Herzen für diese wunderschöne Belohnung bedanken“, so Maria Herlinde Meusburger aus Schnepfau, die 2019 in der Kategorie „pflegende Angehörige“ gewinnt.

"24-Stunden-Betreuung"

„Das Wichtigste in meinem Beruf ist, dass sich mein Patient wohlfühlt. Und dafür gebe ich mein Bestes – mit viel Liebe und von Herzen! Herzlichen Dank für die Auszeichnung“, freut sich Carol Varga Nagy, Gewinner 2019 in der Kategorie „24-Stunden-Betreuung“, der in Feldkirch tätig ist.

Über "Pflegerin mit Herz"

Mit der Auszeichnung „Pflegerin mit Herz“ holt die Wiener Städtische Versicherung Menschen vor den Vorhang, die im Pflegebereich besonders verdienstvoll tätig sind. Damit machen die Initiatoren auf die hohe gesellschaftspolitische Relevanz des Themas Pflege aufmerksam. Partner der Kampagne sind u.a. die Wirtschaftskammern Österreichs und die Bundesarbeitskammer. Darüber hinaus unterstützen auch Caritas, Diakonie, IG pflegender Angehöriger, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe die Initiative.