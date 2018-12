Das sind Österreichs beliebteste YouTube-Videos 2018

Der YouTube Rewind-Report 2018 präsentiert die beliebtesten Videos des Jahres. Die meistgeklickten Videos Österreichs offenbaren eine Vorliebe für Fußballer-Parodien und intime Details.

Am Donnerstag Abend veröffentlicht YouTube seinen jährlich heiß ersehnten Jahresrückblick. Welche Videos in Österreich am meisten geklickt wurden, wissen wir schon jetzt: Die ersten drei Plätze der meistgesehenen Videos (ausgenommen offizieller Musikvideos) in Österreich belegen der Ramos-Song, der Neymar-Song und SANDMANN feat. DAGI BEE. Die Liste der Top-Musikvideos werden angeführt von CAPITAL BRA feat. UFO361, Dynoro & Gigi D’Agostino und Clean Bandit – Solo feat. Demi Lovato, doch auch heimische Künstler wie Josh mit “Cordula Grün” sind dabei.