Das sind die "Vorarlberger des Jahres z'Wian" 2019

Landeshauptmann ehrte bei Vorarlberger-Ball in Wien die beiden Initiatoren hinter dem Sozialprojekt „Open Piano for Refugees“, Udo Felizeter und Nico Schwendinger.

Beim traditionellen Ball der Vorarlberger in der Bundeshauptstadt hat Landeshauptmann Markus Wallner am Samstagabend die Initiatoren des Sozialprojekts „Open Piano for Refugees“, Udo Felizeter und Nico Schwendinger, als „Vorarlberger des Jahres z'Wian“ 2019 geehrt. Die beiden Preisträger waren im Vorfeld von einer fünfköpfigen Jury einstimmig ausgewählt und vorgeschlagen worden. Neben Ehrenurkunden überreichte Landeshauptmann Wallner eine Trophäe, die vom in Wien lebenden und arbeitenden Vorarlberger Künstler Marbod Fritsch angefertigt wurde.