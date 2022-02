Das sind die Verstärkungen für den FC Dornbirn

Mit fünf Neuzugängen starten die Rothosen das Unternehmen Ligaerhalt.

Das sind die Stimmen der PK von den neuen Spielern FC Dornbirn

Das Einkaufsprogramm der Elf um Neocoach Muhammed Akagündüz ist abgeschlossen und viel Qualität wurde dazugewonnen, die Hausaufgaben in der Transferzeit gemacht. Sowohl in der Abwehrreihe als auch in der Offensive wurden Übertritte getätigt. Der Konkurrenzkampf in der FCD-Mannschaft ist groß, in allen Positionen liebäugeln immer zwei Akteure auf ein Startelf-Trikot. Besonders der fast zwei Meter „Riese“ Noah Awassi soll in der Abwehr mit Neuerwerbung Berk Cetin für mehr Stabilität und Ruhe sorgen.Vorne sind Tore von Abdijanovic, Stefel und Mijic erwünscht.