Das sind die Trends der New York Fashion Week

Während bei uns viele bereits die frühlingshaften Temperaturen genießen, wurden auf der New York Fashion Week bereits die Herbst-/Winterkollektionen 2024 gezeigt.

Vom 9. Februar bis 14. Februar liefen die Models in New York City über den Laufsteg.

Modern Mob Wife

Die von der Mafia-Serie "Sopranos" inspirierte "Mob Wife Aesthetic" ("Mafia-Ehefrau-Ästhetik") ist auf TikTok und den Straßen bereits Trend. Die dafür typischen Statement-Mäntel waren nun auch auf den Laufstegen in New York zu sehen. Ob dramatische Krägen, Federn, Bodenlänge oder Glitzer: Mehr ist hier wohl mehr.

Rep Era

Taylor Swift bestimmt nicht nur die Musik-Charts, sie scheint auch eine wichtige Mode-Inspiration zu sein. Während Swift kürzlich ihr neues Album "The Tortured Poets Department" angekündigt hat, spekulieren Fans schon lange, dass sie bald ihr Album "Reputation" neu aufnehmen wird. Der Stil dieser Swift-Ära soll sich nun auch in der Mode der New York Fashion Week widerspiegeln. Typisch für diese Outfits: Leder, Schwarz, vor allem schwarzer Glitzer, und Schlangenhaut.