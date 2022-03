Das sind die Transfers in der Fußball Landesliga

Alle vierzehn Vereine verstärkten sich in der Winterübertrittszeit.

An Spannung und Dramatik kaum mehr zu überbieten wird die Frühjahrsmeisterschaft in der Fußball Landesliga. Fünfzig Prozent aller vierzehn Mannschaften haben noch die große Chance am Saisonende einen Aufstiegsplatz zu ergattern. Zwischen dem Winterkönig Kennelbach und dem Siebenten Sulz liegen nur fünf Zähler. Die beiden Wälderklubs Riefensberg mit Trainer Tomasz Pekala und Hittisau mit Neocoach Michael Pelko haben sich für den Titelkampf verstärkt. Riefensberg holt den Brasilianer Valdeir Dias da Silva von Bezau, Hittisau hat Filip Gregor Rettig von Bregenz und den Sambatänzer Leonardo Silva de Abrei Lima geholt. Die beiden Erstplatzierten Kennelbach und Koblach haben schon in der Vergangenheit in der Vorarlbergliga Erfahrung sammeln dürfen und wollen wieder in ihr „Wohnzimmer“ aufsteigen. Auch die beiden abgeschlagenen Letztplatzierten Frastanz und Hatlerdorf haben in der Winterübertrittszeit ihre Hausaufgaben gemacht und sich mit vielen qualitativen Kickern für den puren Abstiegskampf erheblich verstärkt. Die Walgauer mit Trainer-Oldie Rade Plakalovic setzten auf ein neues Sextett in der Offensive. Der Dornbirner Klub mit Coach Goran Milosavljevic setzt auf eine Mischung von jungen Talenten und starken Routiniers. In Schlins löst Michael Back den bisherigen Trainer Elmar Bösch auf der Betreuerbank ab. Die Rückrunde in der Landesliga beginnt am 2. April.