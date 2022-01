Das sind die spektakulären Transfers in der Bundesliga

Nicht nur Schlusslicht SCR Altach auch die anderen Oberhausvereine setzen auf neue Leistungsträger.

Klasse statt Masse heißt es in der Winterübertrittszeit in der österreichischen Bundesliga. Am kommenden Montag zur mitternächtlicher Stunde endet die Transferzeit im nationalen Oberhaus. Allerdings werden sich die Kaderzusammenstellungen bis dahin noch gehörig verändern. Bei fast allen zwölf Bundesligaklubs stehen noch neue Wunschkandidaten auf der Spielerliste, das Pokern um die neuen Verträge von etwaiigen Verstärkungen wird bis Transferschluss dauern. Auch in Altach sollen noch neue Spieler kommen. Ein Kicker aus Griechenland könnte noch in die Cashpoint-Arena gelotst werden. Die Rheindörfler werden ihren Kader auch noch kürzen und so mancher Spieler steht auf dem Abstellgleis. Die bisherigen Zugänge und Abgänge der Bundesliga siehe unten (Stand 31. Jänner).