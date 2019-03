Das sind die schönsten Vorarlbergerinnen

Am 12. April wird die neue Miss Vorarlberg gekürt - ihren ersten großen Auftritt haben die jungen Damen bei der Präsentation im Casino Bregenz am Mittwoch.

„Misswahl goes Casino“ lautet das Motto am 13. März im Casino-Restaurant Falstaff, wenn die erste große Präsentation der Teilnehmerinnen über die Bühne geht. Im Rahmen einer Modenschau schreiten die Kandidatinnen in romantischen Dirndln der Landhausmode Lenz, trendigen Outfits von Sajas und Mango/Facona sowie Accessoires von Mike Galeli über den roten Teppich. Die Casino-Präsentation gilt traditionell als Feuertaufe für die Kandidatinnen. Der Eintritt ins Casino ist frei – Volljährigkeit und Abendgarderobe sind Voraussetzung für den Einlass.