Das sind die romantischsten Weihnachtsgeschichten

Die Schneeflockenmelodie

Anna Liebig

Nina weiß nicht mehr weiter. Ballett ist ihr Leben, doch ihr Traum, eines Tages eine berühmte Tänzerin wie ihre geliebte Großmutter Maria zu werden, droht zu zerplatzen. Als Maria aufgrund ihrer voranschreitenden Demenz auch noch in ein Heim gebracht werden muss, scheint Ninas Kraft am Ende. Doch dann fällt der jungen Frau eine Schatulle mit einer alten Spieluhr und einem Notizbuch in die Hände. Diese offenbaren ihr nicht nur die Geschichte einer ungewöhnlichen Liebe zwischen einer Tänzerin und einem einfachen Spieluhrenmacher, sondern führen sie auch zu ihrem eigenen Glück...

Das kleine Chalet in der Schweiz

Julie Caplin

Mina Campbell liebt leckeres Essen und gesellige Dinner mit Freunden. Kein Wunder, immerhin arbeitet sie in einer Testküche und probiert ständig neue Kreationen aus. Ein Rezept gegen Liebeskummer hat sie allerdings noch nicht gefunden.

Nun wurde Minas Herz erneut gebrochen, und sie packt kurzerhand die Koffer. Für eine Auszeit reist sie zu ihrer Patentante in die Schweiz, die dort ein entzückendes Ski-Chalet betreibt. Mina blüht auf. Vor allem die Schweizer Küche hat es ihr angetan: Fondue, Rösti und Kirschtorte - wer braucht da schon einen Mann, um glücklich zu sein? Wäre da nicht der charmante Luke, der Mina das verschneite Wallis von seiner romantischen Seite zeigt ...

Immer wieder zurück zu dir

Emma Heatherington

Charlotte ist 22, als sie Tom das erste Mal begegnet. Er ist Drummer in der Band ihres Bruders, und die Anziehungskraft zwischen ihnen ist offenkundig: Es ist Liebe auf den ersten Blick. Doch Tom ist vergeben, und die Band löst sich nach einem Streit auf - die beiden verlieren sich aus den Augen.

Fünf Jahre später: Charlotte arbeitet als Lehrerin in Dublin, als sich ihre Wege erneut kreuzen. Dieses Mal nutzen sie ihre Chance. Es ist die ganz große Liebe. Tom will Charlotte mit zurück in sein Heimatland USA nehmen, weil er sich dort den musikalischen Durchbruch erhofft. Doch kurz bevor sie ihm folgen kann, passiert eine schreckliche Tragödie, die die beiden erneut auseinanderreißt. Kann ihre Liebe trotz allem Bestand haben?

Winterzauber an der Seine

Mandy Baggot

Kurz vor Weihnachten erhält Keeley eine unerwartete Einladung nach Paris. Winterspaziergänge an der Seine, köstliche Schokoladensoufflés und der glitzernde Eiffelturm bei Nacht - Keeley, die einen tragischen Unfall noch nicht überwunden hat, ist froh über die Ablenkung und reist in die französische Hauptstadt. Dort stößt sie vor dem Hotel zufällig mit Ethan Bouchard zusammen. Der sympathische Franzose hat ein gebrochenes Herz und ist im Begriff, seine Hotelkette zu verlieren. Für eine neue Liebe ist er nicht bereit. Doch dann führt das Schicksal Keeley und Ethan immer wieder in den charmanten, lichterfüllten Gässchen an der Seine zusammen ...

Ein ganz besonderes Weihnachtsfest

Lucie Castel

Vor zwei Jahren strandeten Scarlett und William an Heiligabend auf dem eingeschneiten Londoner Flughafen Heathrow. Aus der streitbaren Allianz einer Französin und eines Engländers wurde rasch Liebe. Nun wollen die beiden heiraten, und Scarlett hat sich in den Kopf gesetzt, dass die Hochzeit an Heiligabend stattfinden soll.Doch bereits die Vorbereitungen münden in eine Katastrophe: Kurz vor der geplanten Traumhochzeit, zu der Scarletts französische Familie angereist ist, geht alles schief. Die beiden Familien sind sich nicht grün, und schlimmer noch: Der Hochzeitsplaner segnet überraschend das Zeitliche. Mit diesem Unglücksfall könnte Scarlett ja noch leben, auch damit, dass wegen einer Wasserverseuchung plötzlich alle Läden geschlossen sind. Sie könnte auf ihr schönes Kleid verzichten, auf die Hochzeitstorte, den exzellenten Traiteur und sogar auf ihren Brautstrauß - solange sie nur William an ihrer Seite hat. Doch ihr geliebter britischer Gentleman benimmt sich auf einmal sehr sonderbar. Er scheint etwas (oder jemanden) vor Scarlett geheim zu halten. Könnte es jene hübsche Engländerin sein, Williams Sandkastenfreundin, welche seine Mutter - die mit ihrer französischen Schwiegertochter alles andere als einverstanden ist - plötzlich zum Abendessen einlädt?

