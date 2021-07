Das sind die Paarungen in der zweiten Cuprunde

25 Spiele stehen am zweiten Spieltag im heimischen Pokalbewerb an. Es kommt zum Duell Gaißau I vs Gaißau II.

2. Spieltag (3./4. August 2021) (25 Spiele)

SC Mühelbach/Röthis 1b – FC Renault Malin Sulz

SPG Burtscher Großwalsertal 1b – Metzler Werkzeuge SK Brederis

Ender Klimatechnik TSV Altenstadt Juniors – SC Montafon Vandans

SV Gaißau 1b – SV Gaißau

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b – FC Mohren Dornbirn Juniors

SPG Egg/Andelsbuch 1b – SPG Burtscher Großwalsertal

Vollbad FC Götzis – KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau

Peter Dach FC Koblach 1b – Tischlerei Drißner FC Klostertal

Sulzberg 1b/Kennelbach – Mevo FC Schwarzenberg 1b

Schruns 1b/SPG Rankweil 1b – FC Eintracht Bremenmahd

Fohrenburger FC Rätia Bludenz 1b – Erne FC Schlins

Ruech Recycling RW Langen – Ender Klimatechnik TSV Altenstadt

FC Raiffeisen Viktoria Bregenz – FC Baldauf Doren

Mevo FC Schwarzenberg – SV Brauerei Frastanz

DSV Juniors/Hohenems 1b – Vollbad FC Götzis 1b

FC Raiffeisen Au 1b – Elektro Graf SC Hatlerdorf

FC Fohrenburger Rätia Bludenz – BayWaLamag FC Thüringen

FC Lustenau 1907 1c – SV Satteins

Klimatechnik Sparber FC Krumbach – Peter Dach FC Koblach

Erne FC Schlins 1b – Fliesen Jams FC Riefensberg

SPG Riefensberg/Krumbach 1b – Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors

FC Mäder – Holzbau Sohm FC Alberschwende 1b

SK Bürs – Sport Haschko FC Sulzberg

SPG Egg/Andelsbuch 1c – SPG Wolfurt/Schwarzach 1b

blum FC Höchst 1b – Unterberger Automation FC Nüziders

Weitere Termine:

3. Runde (24./25. August 2021) mit den 17 Vereinen aus der Vorarlbergliga

4. Runde (26. Oktober 2021) mit den 11 Klubs aus der VN.at Eliteliga Vorarlberg

Achtelfinale: 26./27. April 2022

Viertelfinale: 3./4. Mai 2022

Halbfinale: 17./18. Mai 2022