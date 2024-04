Das sind die Neuerungen bei der EU-Wahl 2024

Die EU-Wahl am 9. Juni bringt für die Wähler einige Neuerungen mit sich. Hier finden Sie alle Informationen im Überblick.

Erstmals "Vorwahltage" bei EU-Wahl 2024

Beschlossen wurden die Änderungen bereits bei der Wahlrechtsreform 2023. Die EU-Wahl ist nun die erste bundesweite Wahl, bei der diese zur Anwendung kommen. Wer am Wahltag nicht in sein Wahllokal gehen will, der kann wie gewohnt mittels Briefwahl wählen oder in einem "fremden" Wahllokal seine Stimme abgeben. Möglich ist dies wie gehabt mittels einer zu beantragenden Wahlkarte. Neu ist: Wer sich seine Wahlkarte nicht zuschicken lässt, sondern diese selbst auf der Gemeinde oder dem Magistrat abholt, kann dieses Mal gleich vor Ort wählen und die ausgefüllte Wahlkarte wieder abgeben - quasi ein bzw. eigentlich mehrere "Vorwahltage". Möglich ist dies laut Innenministerium ab dem Zeitpunkt der flächendeckenden Ausrollung der Wahlkarten und amtlichen Stimmzettel ab ca. dem 17. Mai.

Status der Wahlkarte kann nachverfolgt werden

Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen

Wahlergebnis am Sonntag mit Großteil der Briefwahlstimmen

Das Ergebnis wird am Wahlsonntag schon sehr nahe an dem dann am Montag darauf veröffentlichten liegen. Denn erstmals bei einer Bundeswahl werden die Briefwahlstimmen zum überwiegenden Großteil schon am Sonntag mitausgezählt. Wie viele dann noch am Montag nachfolgen, lässt sich laut Wahlbehörde schwer einschätzen. Es sei aber davon auszugehen, dass das Gros der Briefwahl-Wahlkarten bereits am Sonntag in den örtlichen Wahlbehörden ausgewertet wird, und es dadurch zu einem wesentlich präziseren Ergebnis kommen wird. Übrig bleiben jene Wahlkarten, die zwischen Freitag-Nachmittag (7. Juni 2024) und Sonntag (9. Juni 2024, 17 Uhr) bei der Bezirkswahlbehörde einlangen (darunter voraussichtlich viele Wahlkarten aus dem Ausland), außerdem Wahlkarten, die noch am Samstag (8. Juni 2024) bis um 9 Uhr früh in einen Briefkasten eingeworfen werden. Auch jene Wahlkarten, die zur Briefwahl verwendet wurden, aber nicht per Post aufgegeben werden, sondern am Sonntag direkt in einem Wahllokal abgegeben werden, werden erst später ausgezählt.