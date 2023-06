Das sind die neuen Legionäre von EC Bregenzerwald

Aus Estland und Finnland kommt große Verstärkung für den AHL-Klub.

Bereits am vergangenen Samstag reisten sie nach Vorarlberg an, um ihre neuen Teamkollegen im Juni bei den Eistrainings in Romanshorn kennenzulernen. Daniil (186 cm/83 kg) begann seine Karriere bei Tappara und lernte Robert, (174 cm/81 kg) der bereits in seiner Heimat Estland für die Panters Tallinn spielte, bei der U16 Mannschaft von SaiPa kennen. Während Kulintsev bis 2021 beim Verein blieb und bei der U18 zum Kapitän ernannt wurde, wechselte Ossipov nach zwei Saisonen zu den Lahden Pelicans, wo er ebenfalls Kapitänsehren erhielt. Den Kontakt zum EC Bregenzerwald stellte schließlich Jussi Tupamäki her: „Ich kenne Robert seit er 11 Jahre alt ist und Daniil aus dem estländischen Nationalteam. Ich wollte die beiden beim ECB haben, weil ich sie schon lange kenne und weiß, dass sie gute Spieler sind und vom Charakter her in unsere Mannschaft passen. Ihr Alter spielt auch eine Rolle. Wir hatten durch die Abgänge viele offene Stellen in der Verteidigung, die wir nachbesetzen müssen und mit zwei jungen Imports bleiben wir flexibler, was die restlichen Positionen angeht.“