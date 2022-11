Das sind die Mateschitz-Nachfolger

Künftig soll ein ein "Board of Directors" die Geschäfte von Red Bull führen.

Mintzlaff, der seit 2014 für RB Leipzig verantwortlich ist, wird beim Getränkekonzern einer von drei neuen Geschäftsführern. Er soll die Sportaktivitäten des Unternehmens mit Investments unter anderem im Fußball, im Eishockey, in der Formel 1 und beim Segeln ebenso wie den TV-Sender Servus-TV verantworten.

Concin bei Red Bull

"Franz, Alexander und Oliver waren unser Wunschteam", so Mark Mateschitz. Zusätzlich dazu soll Roland Concin weiterhin als Berater für Red Bull an Bord bleiben. Mark Mateschitz habe seine Rolle als Head of Organics niedergelegt.