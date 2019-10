Die Landesmeisterschaft Cross Country fand bei besten Bedingungen in Fußach statt. 29 Teams waren am Start! Die Siegermannschaften des Sportgymnasiums Dornbirn, der MS Bregenz-Schendlingen, der SMS Rankweil-West, der MS Götzis und der MS Alberschwende vertreten Vorarlberg bei den Bundesmeisterschaften im November in Wiener Neustadt. Herzliche Gratulation und viel Erfolg in Niederösterreich.