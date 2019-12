"Das sind die Kunden von heute und für die Zukunft"

Einkaufsgutscheine nach freier Wahl als Lohn für die Leistungen für die Vorarlberger Schulsportler

Seit vier Jahren unterstützt das Einkaufszentrum Zimbapark in Bludenz/Bürs den Schulsport in Vorarlberg in Form von Gutscheinen. „Das sind genau unsere Kunden von heute und für die Zukunft. Der Schulsport Vorarlberg, insbesondere die Jugend, liegt uns sehr am Herzen und die Sponsortätigkeit ist eine Win-win-Aktion“, sagt die sympathische Zimbapark Marketingleiterin Kathrin Mair. Die Schüler können im großen Einkaufsparadies in Bürs aus vielen Geschäften verschiedenste Artikel auswählen und werden für ihre erbrachten Leistungen honoriert. Bei den landesweiten Titelkämpfen im Futsal in der Feldkircher Reichenfeldhalle hat Zimbapark Markteting-Lady Kathrin Mair die Gutscheine vom Unternehmen an Christoph Neyer und Conny Berchtold, beide vom Landesschulsportreferat Vorarlberg übergeben. „Wir sind zu großem Dank allen kleinen und größeren Unterstützern vom Schulsport Vorarlberg verpflichtet. So ein professioneller Betrieb bei diversen Sportveranstaltungen ist dadurch gegeben“, so Neyer.