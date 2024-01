Das sind die Geheimtipp-Games des neuen Jahres!

Der Ländle Gamer wirft einen Blick voraus und verrät die zehn spannendsten „Spiele-Underdogs“ und Indie-Titel des neuen Jahres.

Die Liste in Release-Reihenfolge gilt ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzungsvorschläge bitte gerne in den Kommentaren deponieren.

Palworld

(PC, Xbox One, Xbox Series X|S)

Eine knallharte Version von Pokémon, sogar mit Waffen: In diesem Mehrspieler-Survival-Crafting-Spiel sammelt man in einer riesigen Welt „Pals“ genannte Kreaturen. Diese lässt man dann kämpfen, bauen, farmen oder in Fabriken arbeiten.

Erscheint am 19. Jänner 2024

Mario vs. Donkey Kong

(Switch)

Der Puzzle-Plattformer ist ein Remake des gleichnamigen vor 20 Jahren GameBoy Advance Spiels. Donkey Kong hat Spielzeug geklaut, das Mario mit Grips und Akrobatik wieder zurückholen muss. Dabei können auch zwei Spieleinnen lokal kooperieren.

Erscheint am 16. Februar 2024

Life By You

(PC)

Diese Lebenssimulation sagt vor allem den „Sims“ von EA den Kampf an. Darin erwarten uns eine Open World, viele Anpassungsmöglichkeiten und Gespräche mit echter englischer Sprachausgabe. Auch für Mods soll die Simulation offen sein.

Erscheint am 5. März 2024

Alone in the Dark

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Das Horror-Spiel ist ein aufwändiges Remake des gleichnamigen Klassikers aus dem Jahr 1992. Spieler:innen suchen in einer verlassenen Villa nach einem Vermissten, lösen Rätsel und bekämpfen albtraumhafte Ungeheuerlichkeiten. Der Prolog ist jetzt schon kostenlos spielbar.

Erscheint am 20. März 2024

Visions of Mana

(PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S)

Nach über 15 Jahren bekommen wir endlich wieder einen Haupttitel der Mana-Rollenspiel-Reihe – mit actiongeladenes Gameplay und lebendigen, „halboffene“ 3D-Landschaften. Der frisch ernannte Seelenwächter Val begleitet seine Freundin auf ihrer Pilgerreise zum Mana-Baum quer durch die Welt.

Erscheint Mitte/Ende 2024

Tiny Glade

(PC)

In diesem kleinen, entspannendes Burgbauspiel kreiert man frei ohne Einschränkungen und beobachtet, wie jeder Stein, Kiesel und jedes Brett liebevoll platziert wird: Alles ohne Management, Kampf und Fehlerquellen. Hier gibt’s höchstens Bob Ross’sche „happy accidents“.

Erscheint irgendwann 2024

Pioneers of Pagonia

(PC)

Dank der Federführung von „Siedler“-Erfinder Volker Wertich gibt’s endlich wieder gute Wusel-Strategie: Das Aufbaustrategiespiel dreht sich um die Erforschung und Vereinigung der sagenhaften Inseln von Pagonia. Heißt: Wirtschaft mit über 40 Gebäudetypen aufbauen, mehr als 70 verschiedenen Waren und weit verzweigte Produktionsketten managen!

Erscheint irgendwann 2024 als Vollversion (im Early Access bereits verfügbar)

https://youtu.be/W7-3NsH82HA

Dungeons of Hinterberg

(PC, Xbox Series X|S)

Das Action-Rollenspiel mit Social-Sim-Elementen rückt einen fiktiven touristischen Hotspot in den österreichischen Alpen in den Mittelpunkt: das unverhofft magische Dorf Hinterberg. Dort gibt es viel zu tun: Kämpfen, zaubern, Rätsel lösen – und dabei auch noch Beziehungen pflegen. Das Game ist das Erstlingswerk des Wiener Entwicklerstudios Microbird Games.

Erscheint irgendwann 2024 (ab Release im Game Pass)

The Casting of Frank Stone

(PC, PS5, Xbox Series X|S)

Das schaurige Horror-Adventure ist ein Spin-off aus der Welt von Dead by Daylight. Dank freier Entscheidungsmöglichkeiten, die sich auf das Schicksal der Hauptfiguren auswirken, sind unterschiedliche Story-Enden möglich. Im Mittelpunkt der Handlung steht die düstere Vergangenheit des wahnsinnigen Frank Stone, der in einer Kleinstadt ein blutiges Erbe hinterlassen hat.

Erscheint irgendwann 2024

https://youtu.be/pyC_qiW_4ZY

Silent Hill 2

(PC, PS5)

Im Remake des Klassikers von 2001 schlüpfen wir in die Rolle von James Sunderland, der einem Brief seiner verstorbenen Frau folgend die geheimnisvolle Stadt Silent Hill besucht. Dort findet er eine albtraumhafte Welt mit surrealen Monstern.

Erscheint irgendwann 2024