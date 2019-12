Das sind die gefährlichsten Reiseziele der Welt

Diese Länder sollte man 2020 lieber von der Reise-Bucket-List streichen, da sie zu gefährlich sind.

Weltweit höchste Reiserisiken

Hier lauern die größten Sicherheitsrisiken

Gefährlicher als im laufenden Jahr werden Reisen 2020 in Regionen beziehungsweise Städte in Burkina Faso, Kongo, Libyen, Kongo, Mosambik in Afrika sowie Belize und Honduras in Mittelamerika risikoreicher, so die Experten. Weniger gefährlich werden Reisen nach Nicaragua und Teile Mexikos, hier wurde das Sicherheitsrisiko auf mittel heruntergestuft.

Sehr gefährlich, weil das Sicherheitsrisiko extrem hoch ist, ist es demnach in diesen Ländern: Afghanistan, rund um die Grenze zwischen Ägypten und Israel sowie im Gazastreifen, in Teilen der Demokratischen Republik Kongo, in Teilen des Irak, in Libyen, in Mali, in Teilen Nigerias, in Teilen Pakistans, in Somalia, im Südsudan, in Syrien, in Teilen der Ukraine (um Donezk an der Grenze zu Russland), in der Zentralafrikanischen Republik.