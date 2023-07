Das sind die friedlichsten und die gefährlichsten Länder der Welt

Das Institute for Economics & Peace erstellt jedes Jahr den Global Peace Index. Dieser gibt nicht nur Übersicht über die weltweite Sicherheitslage, hier finden Sie auch die Länder, die Sie bedenkenlos bereisen können, und die, bei denen Vorsicht geboten ist.

Der sogenannte Global Peace Index (GPI) wird jedes Jahr vom Institute for Economics and Peace (IEP) herausgegeben und gilt als das globale Maß für den Weltfrieden. Analysiert werden dabei Faktoren wie politische Stabilität, Beziehungen zu Nachbarländern, Anzahl der Flüchtenden, Atomwaffen, interne sowie externe Konflikte, Militärausgaben und Inhaftierungsraten.

Die Top 10 der friedlichsten und gefährlichsten Länder

Weniger friedlich

Die Ergebnisse 2023 ähneln stark denen des letzten Jahres. Allerdings zeigt der Index, dass sich die durchschnittliche Friedfertigkeit der Länder um 0,42 Prozent verschlechtert hat. Insgesamt verbesserte sich die Friedfertigkeit in 84 Ländern und verschlechterte sich in 79 Ländern. Dabei gebe es zwar weniger Todesopfer durch Terrorismus, die Zahl der gewalttätigen Vorfälle habe aber zugenommen. Außerdem habe sich die Gesamtzahl der Todesfälle aufgrund interner wie externer Konflikte fast verdoppelt – und zwar unabhängig vom Ukrainekrieg. Selbst wenn man die Ukraine und Russland in der Analyse nicht berücksichtige, ergebe sich laut Bericht dieses Bild.