Das sind die Finalistinnen

Bald steht das Finale von „Germany’s Next Topmodel“ an.

Im Halbfinale von „Germany’s Next Topmodel“ ist die 21-jährige Coco ausgeschieden. In der kürzlich ausgestrahlten Folge konnte die Münchnerin weder beim Fotoshooting am Zirkustrapez noch beim anschließenden Catwalk überzeugen. Daher gehört sie nicht zu den Kandidatinnen, die in der kommenden Woche in einer Liveshow um den Sieg der aktuellen Staffel kämpfen werden. Die letzten begehrten Fotos wurden stattdessen Selma (19, aus Berlin), Nicole (49, aus Offenbach), Olivia (22, aus Hamburg), Somajia (21, aus Bielefeld) und Vivien (23, aus Koblenz) zugesprochen. Die Sendung auf ProSieben wurde von 1,50 Millionen Zuschauer verfolgt.