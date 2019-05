Das sind die Favoriten für den Posten des EU-Kommissionschefs

Bei der Europawahl geht es indirekt auch um die Frage, wer künftig EU-Kommissionspräsident sein wird.

Manfred Weber

Manfred Weber gehört der CSU an und ist Spitzenkandidat der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP). Diese dürfte stärkste Kraft im EU-Parlament bleiben. Der 46-jährige Bayer ist schon seit 2014 Fraktionschef der EVP und in Brüssel gut vernetzt. Manche bemängeln jedoch, dass er bisher noch nie in Regierungs-Verantwortung stand.