Das sind die ersten Worte von SCR Altach Coach Ludovic Magnin

Der 42-jährige Schweizer wurde vor großem Medieninteresse als neuer Trainer der Rheindörfler präsentiert.

Am Dienstagvormittag stellte sich Neo-Cheftrainer Ludovic Magnin der Öffentlichkeit vor. Der Eidgenosse will mit Altach schnellstmöglich zurück in die Spur und ist motiviert auf seine neue Aufgabe im Rheindorf.