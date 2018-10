Das sind die Eckpunkte des Vorarlberger Landesbudgets 2019

Bregenz - Das Land Vorarlberg plant das Jahr 2019 mit einem Budgetvolumen von 1,899 Mrd. Euro (plus 36 Mio. Euro bzw. 1,9 Prozent) und erneut ohne Neuverschuldung.

Wie in den vergangenen Jahren werden mehr als 70 Prozent des Etats in die Bereiche Gesundheit (505,6 Mio. Euro, plus 16,8 Mio.), Bildung, Sport und Wissenschaft (488,5 Mio. Euro, plus 27 Mio.) sowie Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (356,4 Mio. Euro, minus 25,9 Mio.) fließen. An Ertraganteilen des Bundes wird mit 748 Mio. Euro gerechnet, das käme einer Einnahmensteigerung gegenüber heuer in Höhe von 39,5 Mio. Euro gleich. Eine massive Einsparung von 14 Mio. Euro ergibt sich umgekehrt durch den starken Rückgang bei den Flüchtlingsankünften.