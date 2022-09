Das sind die besten Kaffee-Locations in Vorarlberg

Das Gourmetmagazin Falstaff hat den "Falstaff Café Guide" veröffentlicht.

Das österreichische Wein- und Gourmetmagazin Falstaff hat sich in Österreich umgeschaut und den "Falstaff Café Guide" veröffentlicht. Darin finden sich auch die besten Adressen für Kaffeeliebhaber in Vorarlberg. Platz eins geht in den Bregenzerwald: Das Café Deli in Mellau hat mit 94 Punkten die Nase vorne, gefolgt vom Café 21 und der Café Bar Postgarage (beide in Dornbirn).