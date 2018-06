Das sind die besten Fitnessbetreuer-Lehrlinge Vorarlbergs

Die Fachgruppe der Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer Vorarlberg veranstaltete gemeinsam mit der Landesberufsschule Feldkirch Ende Mai 2018 zum zweiten Mal einen Landeslehrlingswettbewerb für den Beruf „Fitnessbetreuer/in“.

Erstmalig wurde in diesem Rahmen auch ein sogenannter Kompetenzcheck durchgeführt. Das heißt, ein Teil der Inhalte der Lehrabschlussprüfung wurde vorgezogen. Neben einer Theorieprüfung, bei der offene und geschlossene Fragen über die ersten drei Semester der Lehre beantwortet werden mussten, konnten die Auszubildenden in Group Fitness, an den Trainingsgeräten und in einem Fachgespräch ihr Wissen beweisen.