Budget für Kurzarbeit wird von 10 auf 12 Mrd. Euro erhöht

Die Arbeitslosenzahlen sind seit dem Rekord Mitte April um 55.500 Personen gesunken.

Per 18. Mai waren 532.693 Personen arbeitslos oder in Schulung, wie Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag mitteilte. Die Coronavirus-Pandemie hat zur höchsten Arbeitslosigkeit seit dem Jahr 1945 geführt.