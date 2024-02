Das sind die 10 teuersten Reiseziele der Welt

Bei dem Gedanken an einen Luxusurlaub stellen sich viele sofort endlose, weiße Strände vor. Aber was kostet eigentlich ein Tag in solch einem Paradies?

Das renommierte Reiseunternehmen Florida Panhandle hat kürzlich eine Analyse zu den teuersten und günstigsten Urlaubszielen weltweit und speziell in den USA veröffentlicht.

An der Spitze der exklusiven Liste steht Gustavia, die Hauptstadt von St. Barthélemy, besser bekannt als St. Barth, in der Karibik.

Auf Platz ein ist ganz klar Gustavia auf St. Barth. ©Canva

Bekannt für sein luxuriöses Flair, makellose Strände und erstklassige Hotels, überrascht es kaum, dass Gustavia als das teuerste Reiseziel der Welt gekürt wurde. Die Analyse zeigt, dass die durchschnittlichen Gesamtkosten für einen Urlaubstag in Gustavia bei beeindruckenden 1.700 Euro pro Person liegen, wobei die Flugkosten noch nicht einmal berücksichtigt sind.

Die finanzielle Hürde für potenzielle Besucher

Die Studie fügt hinzu, dass die Kosten für einen Hin- und Rückflug von LAX zur Insel im Durchschnitt bei 2.772 Dollar liegen, was die finanzielle Hürde für potenzielle Besucher noch erhöht. Trotz der hohen Kosten für Transport und Unterkunft können Urlauber jedoch einige Naturausflüge auf der Insel kostenlos genießen.

Bekannt ist St. Barth für sein luxuriöses Flair, makellose Strände und erstklassige Hotel. ©Canva

Flugkosten generell für Reisen innerhalb der USA berechnet

Die Ergebnisse basieren auf einer umfassenden Analyse von 100 populären Reisezielen weltweit, unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Tageskosten, Transportkosten, Preise für die drei beliebtesten Attraktionen, Lebensmittelkosten und Flugpreise. Florida Panhandle weist darauf hin, dass die durchschnittlichen Flugkosten generell für Reisen innerhalb der USA berechnet wurden, was die Diskussion um hohe Flugpreise aus anderen Ländern, wie Deutschland, nicht direkt betrifft.

Ein Urlaubstag in Gustavia liegt bei 1.700 Euro pro Person, wobei die Flugkosten nicht berücksichtigt sind ©Canva

Auch europäische Destinationen in der Liste vertreten

Neben tropischen Paradiesen berücksichtigt die Studie auch die Vorlieben der Urlauber, die Luxus in Form von Wintersportarten suchen, und unterstreicht, dass auch europäische Destinationen in der Liste der teuersten Urlaubsorte vertreten sind.