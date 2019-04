Das sind Deutschlands härteste Türsteher

Sie stehen vor dem Berghain oder dem Cookies: Das sind die härtesten Türsteher in Deutschland.

Am 11. April läuft in deutschen Kinos die Dokumentation “Berlin Bouncer” an, die vom exzessiven Nachtleben in der deutschen Hauptstadt erzählt. Im Mittelpunkt stehen Sven Marquardt (Berghain”, Frank Künster (King Size Bar) und Smiley Baldwin (“Cookies”).