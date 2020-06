Das sind alle Übertritte in die Eliteliga Vorarlberg

Schon vor dem Start der Sommertransferszeit gibt es viele spektakuläre Wechsel

Die Altach Juniors haben die Mannschaft aus der VN.at Eliteliga Vorarlberg zurückgezogen,die höchste Leistungsstufe des Landes wird voraussichtlich am 1. August mit den achtzehn Spieltagen, aber könnte auch schon vorher den Spielbetrieb für die Saison 2020/2021 aufnehmen, gestartet. Neun Klubs mit einem neuen Vereins, vier neuen Trainern und einem Interimscoach bis Herbstende, die Frage nach dem neuen Kooperationspartnern von SCR Altach in der Eliteliga und eine Transferflut ist jetzt schon fix. SW Bregenz wird der neue Transferkönig, obwohl die normale Übertrittszeit erst von 5. bis 15. Juli über die Bühne gehen wird. Die Schwarz-Weißen verzeichnen mit zehn neuen Spielern und sieben zum Teil namhaften Abgängen die größten Kaderbewegungen. An Stelle von FC Langenegg spielt wie schon bekanntgegeben der FC Rotenberg (Kooperation von Langenegg und Lingenau) aus dem Bregenzerwald neu in dieser Saison. Mit Goran Milovanovic-Sohm (ab Jänner in Hohenems), Michael Pelko (SW Bregenz), Michael Kopf (Austria Lustenau Amateure) und Ingo Hagspiel (Lauterach) nehmen gleich vier neue Übungsleiter auf der Betreuerbank Platz.

Paukenschlag in Hohenems: Im Herbstdurchgang wird der Ex-SCR Altach Coach Werner Grabherr (34) die Grafenstädter betreuen. Seit dem 3. März letzten Jahres, als sich der Riefensberger und der Bundesligaklub aus dem Rheindorf trennten, war Grabherr vereinslos. Für 18 (!) Meisterschaftsspiele und für zwei Matches im VFV Cup sitzt Grabherr nun in Hohenems auf der Bank. „Die Übergangslösung bis zum Jahresende hat sich für mich gerade angeboten und passt gut in den Zeitplan, weil ich in zwei bis drei spannenden neuen Projekten dran bin. Die Neuausrichtung ist in vollem Gang. Endlich habe ich wieder eine neue Aufgabe gefunden. Es macht richtig Spass und Freude wieder auf dem Platz zu stehen nach der Auszeit. Ich bin breit aufgestellt und mein Profil für die kommenden Aufgaben und Ziele sagt viel aus. Hohenems hat zudem einen sehr guten Kader mit vorwiegend Eigenbauspielern und viel Potenzial steckt in der Mannschaft, das sind auch meine Grundprizipien. Zudem hat Hohenems klare sportliche Visionen ausgegeben und ich will das Team in erster Linie nochmals verbessern und die Grundlagen dafür schaffen“, sagt Werner Grabherr, dessen erstes Training für kommenden Montag angesetzt ist. Klar die Messlatte liegt für den Interimscoach hoch, Vorgänger Peter Jakubec leistete gute Arbeit und hat das Ziel Erreichen einer Teilnahme mit den besten Amateurteams in Salzburg und Tirol geschafft. Das ist auch heuer das gesteckte Ziel für Werner Grabherr und seinen neuen Verein. Fast acht Jahre war Werner Grabherr beim Bundesligist SCR Altach als Trainer der I./II. Kampfmannschaft, Videoanalyst oder Marketingchef beschäftigt. Im November letzten Jahres hat er die UEFA Pro Lizenz mit Erfolg abgeschlossen. Mehr als ein Jahr fehlte der Riefensberger als Trainer auf den Fußballplätzen, Anfang August kehrt er mit Hohenems zurück.