Das sind alle Transfers in der Fußball Vorarlbergliga

Zahlreiche Klubs haben sich für die zweite Saisonhälfte im Aufstiegs- und Abstiegskampf verstärkt.

Höchstens drei Absteiger gibt es zum Saisonende aus der Fußball Vorarlbergliga, wenn der FC Dornbirn die Klassenzugehörigkeit in der 2. Liga schafft, werden nur zwei Vereine den bitteren Weg in die Landesliga antreten müssen. Die Vorarlbergliga umfasst heuer siebzehn Klubs, nächste Meisterschaft 2022/2023 wird diese Leistungsstufe auf sechzehn Mannschaften reduziert. Wenn am 19. März mit dem Knüller SCR Altach Juniors dem Tabellenfünften gegen den Dritten SC Göfis die Frühjahrsmeisterschaft in der Vorarlbergliga startet ist Hochspannung in den verbleibenden fünfzehn Spieltagen garantiert. Das Einkaufsprogramm für die zweite Saisonhälfte hielt sich bei den Vorarlbergligavereinen in Grenzen. Größtenteils vertrauen die Spitzenklubs wie Lochau, Alberschwende, Göfis, Altach und Nenzing auf den Kader von der Herbstmeisterschaft. Als großer Gejagter und Tabellenführer mit zwei Punkten Vorsprung auf Alberschwende geht SV Lochau in den Aufstiegskampf. Die Leiblachtaler waren zweifelsfrei das Überraschungsteam im Herbst und hoffen nun auf den bislang größten sportlichen Aufstieg in die VN.at Eliteliga. „Die Weichen sind gestellt. Ziel ist es von der Mannschaft und dem Klub den Aufstieg zu realisieren, wenn man so lange ganz oben steht. Aber es ist absolut kein Muß und es gibt kein Druck“, sagt Lochau Sportchef Markus Feldkircher. Zu großem Dank verpflichtet ist Lochau an Hörbranz. Lochau darf schon seit vielen Jahren in Hörbranz die Vorbereitung im Winter auf das Frühjahr absolvieren und erhält dort den Kunstrasenplatz am Sandriesel zur Verfügung gestellt. Göfis als Dritter musste den Abgang von den Offensivkickern Marko Zdravkovic und Ariel Germiniani in Kauf nehmen. In Lauerstellung auf die zwei freien Aufstiegsplätze sind neben den Göfnern auch Nenzing und Altach Juniors. Die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler hat mit Boris Prokopic eine neue Leitfigur an Bord. Mit Schlusslicht Feldkirch, Hörbranz, Schruns, Meiningen und Ludesch stecken noch fünf Vereine im Abstiegssumpf. Feldkirch holt zwei Sambatänzer, Hörbranz hat den Abgang von Sidinei de Oliveira auch mit einem Brasilianer kompensiert. Auf Brasilianer setzt man auch wie schon in vielen Jahrzehnten davor im Stadion an der Holzstraße. Zwei junge Sambatänzer werden den FC Lustenau im Frühjahr helfen. Gleich ein neues Sextett nimmt am 19. März zum Start erstmals auf der Trainerbank Platz: Matthias Koch (Hörbranz), Philipp Tschann (Schruns), Cetin Batir (Bezau), Maximilian Knuth (Höchst), Rene von der Thannen (Andelsbuch) und Mathias Mayer (Altach Juniors) hoffen auf einen positiven Beginn und ein Trainereffekt.