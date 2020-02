Das sind alle Transfers in der Fußball-Landesliga

Die sechs Aufstiegskandidaten haben keine Top-Übertritte getätigt und setzen auf den bestehenden Kader

Die sechs Aufstiegskandidaten Hörbranz, Sulz, Meiningen, Sulzberg, Altenstadt und Kennelbach in die Vorarlbergliga haben von Neuerwerbungen entweder gar nicht oder nur von ganz wenigen neuen Spielern Gebrauch gemacht. Einzig der Landesliga-Dritte Meiningen hat Verteidiger Mario Mathis von Chur zurückgeholt, ansonsten schenkt das Führungs-Sextett dem Kader aus dem Herbst das Vertrauen. Großeinkäufer in der Landes waren Hatlerdorf und Koblach. Aber auch die beiden Oberländervereine Schlins und Brederis sitzt das Abstiegsgespenst im Nacken und die Angst beflügelt den Einkauf von qualitativ starken Kickern. Vor allem die abermalige Rückkehr der Brüder Aleksander und Marko Pakic und die Verpflichtungen von Mark Stan und Igor Jovicic sollen dem Dornbirner Klub in Hatlerdorf mit Trainer Gerald Krajic sportlich noch bessere Zeiten bescheren. Ohne einen neuen Trainer startet die Landesliga ab dem 28. März in die Rückrunde.