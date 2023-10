Das sind alle Paarungen der 1. ÖHB-Cuprunde aller Ländleklubs

68 Teams - 28 bei den Frauen und 40 bei den Männern - haben den Pokal ins Visier genommen und treten im diesjährigen ÖHB Cupbewerb an. Titelverteidiger sind Hypo NÖ bei den Frauen und der ALPLA HC Hard bei den Männern. Während Hypo in der ersten Runde aufgrund seiner Europacup-Teilnahme ein Freilos genießt, treffen die Roten Teufel in Runde 1 diesen Freitag auswärts auf den UHC Absam.

ÖHB, 1. Spieltag: Frauen: 7.10., 18:00 Uhr: SSV Dornbirn Schoren vs. BT Füchse

7.10., 20:00 Uhr: HC Lustenau vs. HC Sparkasse BW Feldkirch

7.10., 20:00 Uhr: ALPLA HC Hard vs. Perchtoldsdorf Devils