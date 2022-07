Das sind alle Ergebnisse, Tore, Aufsteiger in 3. Cuprunde

Sensationen am laufenden Band gab es am zweiten Spieltag im heimischen Pokalbewerb.

Das Favoritensterben in der 47. Auflage im Uniqa VFV-Cup der Herren geht weiter: Nach dem Aus in Runde eins der Landesligisten von Sulz, Feldkirch und SPG Brederis/Meiningen erwischte es nun am zweiten Spieltag die höher eingestuften Vereine Kennelbach (1:3 in Nüziders), Schruns (2:6 in Langen) und Frastanz (1:4 Altach 1b). Im Topspiel der zwei reinen Mannschaften aus der Landesliga fertigte Cupfinalist FC Dornbirn Juniors den Wälderklub Riefensberg mit 5:1 ab. Dabei gelang Eren Yüzüak ein Triplepack, je einmal trafen Aaron Fontain und Kapitän Dominik Dünser. Mit einer Schulterverletzung musste Riefensberg Neuzugang Philipp Stoss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Im Aufeinandertreffen der beiden LL-Neulinge behielt Schwarzenberg gegen Götzis mit 4:2 klar die Oberhand, nach 70 Minuten trugen sich vier verschiedene Spieler im Team von Meistermacher Sebastian Trittinger in die Torschützenliste ein. Am dritten Spieltag (9./10. August greifen nun die 16 Teams aus der Vorarlbergliga ins Geschehen ein.