Das sagt Thomas Kofler zum Trans Vorarlberg Triathlon

Am Sonntag steigt die achte Auflage vom Kultevent von Bregenz am Bodensee bis zum Nobelskiort Lech. Der Gründer erzählt über das Megaevent.

Livetalk mit Thomas Kofler

Ultimativer Härtetest von Bregenz nach Lech

Am Sonntag steigt das Kultevent „Trans Vorarlberg Triathlon“ zum insgesamt achten Mal nach dem Revival im Jahr 2012. Alles ist bereit für den legendären Dreikampf vom Bodensee zum Arlberg. Der Trans Vorarlberg wird seinem Namen gerecht: Eines der größten Triathlon-Events Österreichs deckt fast das ganze Spektrum Vorarlberger Landschaftsvielfalt ab. Auf 1,2 Kilometer Schwimmen im Bodensee folgen satte 93 Kilometer Radfahren durch den Bregenzerwald und eine abschließende 12-Kilometer-Laufstrecke in der imposanten Gebirgskulisse von Lech am Arlberg.