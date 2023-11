Das sagt SCRA-Trainer Standfest vor dem Heimspiel gegen den SK Rapid

Live ab 12.30 Uhr. Vor dem Heimspiel in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen den SK Rapid geben Cheftrainer Joachim Standfest und Mittelfeldspieler Manuel Prietl eine Pressekonferenz.

Am Donnerstag hat es die Truppe von Trainer Standfest erstmals seit neun Jahren geschafft, im ÖFB-Cup über die Winterpause hinweg im Bewerb zu bleiben.

In der Bundesliga haben die auf Platz neun liegenden Altacher zuletzt am 28. Oktober auswärts gegen Salzburg mit 0:3 den Kürzeren gezogen.

Im ersten Aufeinandertreffen mit Rapid, dem Gegner am Sonntag, in der zweiten Runde der aktuellen Saison, schickten die Wiener die Altacher mit einem 4:0 aus der Bundeshauptstadt nach Hause ins Ländle. Am Sonntag werden die Altacher daheim im Schnabelholzstadion auf Revanche aus sein.