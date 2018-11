Das sagt RW Rankweil-Trainer Dursun Kaya zum Sensationssieg

Nach dem Aufstieg ins ÖFB-Cup, Viertelfinale fand RW Rankweil-Coach Dursun Kaya nur positive Worte.

„Ein dickes Lob an meine Mannschaft für die taktisch, disziplinierte Meisterleistung über 120 Minuten. Der Kraftakt mit viel Spielwitz und einer enormen Laufbereitschaft wurde letztendlich auch belohnt. Der größere Siegeswille und das glückliche Händchen mit der Einwechslung von Sophie Mosbach gab zudem noch den Ausschlag“, war RW Rankweil Trainer Dursun Kaya nach dem hochverdienten 2:0-Heimsieg im ÖFB-Cup, Achtelfinale gegen Wacker Innsbruck hochzufrieden. Zum zweiten Mal gewann Rankweil im laufenden Bewerb gegen einen höherklassigen Verein zu Null und steht zum dritten Mal in der langen Klubgeschichte unter den besten acht Teams im österreichweiten Pokalbewerb. Im Viertelfinale warten auf die Rot-Weißen nur noch sieben Teams aus der Bundesliga. „Es war ein Befreiungsschlag und der Jubel war bei mir und der Mannschaft danach riesengroß. Ein Stammplatz zu erkämpfen in der Offensive wird für das Frühjahr eines meiner großen Ziele, aber jetzt überwiegt zunächst die große Freude über das Weiterkommen und mein Tor. Die Vorarlbergliga und die 2. Bundesliga ist eine komplett andere Welt, der Traum vom Aufstieg in die Bundesliga I lebt“, sagt Einwechselspielerin Sophie Mosbach, die mit einem glasharten Schuss ins lange Eck für den 2:0-Endstand sorgte (114.). Kurz zuvor hatte Torgarantie Eileen Campbell für die Führung der Hausherren Verantwortung übernommen. Schon in der Meisterschaft traf die hochtalentierte Stürmerin für Rankweil dreizehn Mal, im ÖFB-Cup gegen die Tiroler traf sie mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze (100.). Mit Fortdauer der Partie übernahmen Lisa Maria Metzler und Co. das Kommando und hatten auch die weitaus effektiveren Möglichkeiten. Sheila Sanchez Pose (8./73./Querlattenoberkante), Eileen Campbell (43.), Carina Gasparini (47.), Laura Wagner (95.) und die eingewechselte Johanna Maria Staffa (103./113.) vergaben beste Hochkaräter. RW-Torfrau Michaela Flatz hielt zum zweiten Mal gegen einen Bundesligaklub ihren Kasten rein.