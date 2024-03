Das sagt Rotenberg Kicker Felix Gurschler zum Start in der VN.at Eliteliga

Große Ungewissheit herrscht vor dem spannungsgeladenen Rückrundenstart in sämtlichen Spielklassen des Landes vor allem bei vielen Ländlevereinen in Bezug auf die Abstiegsfrage. An Ostern beginnt der Frühjahrsstart von der VN.at Eliteliga bis zur 5. Landesklasse. Eines gleich vorweg: Im Extremfall könnten aus der VN.at Eliteliga gleich vier Klubs, das ist fast ein Drittel aller vierzehn teilnehmenden Vereine mit Saisonende 2023/2024 den bitteren Weg aus der Viertklassigkeit in die Vorarlbergliga antreten müssen. Das wäre ein Horrorszenario auch für den Rest im Unterhaus. Dann würden nicht nur aus der Eliteliga vier Klubs eine Spielklasse tiefer gehen müssen, auch in allen anderen Ligen (Vorarlbergliga bis zur 4. Landesklasse) wäre ein Quartett zum Abstieg fällig.