Das sagt Dornbirn Coach Janeschitz vor der Heimpremiere

In einer Pressekonferenz spricht der Rothosen-Trainer zum Spiel gegen Amstetten.

Nach der 0:2-Auswärtsniederlage in St. Pölten hat der FC Dornbirn in der neuen Saison erstmals Heimrecht. Mit Amstetten kommt aber ein starker Gegner auf die Birkenwiese. In den Räumlichkeiten von Sponsor Dornbirner Sparkasse spricht Rothosen Coach Thomas Janeschitz zu den Vorstellungen seiner Truppe und Wünsche.